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17 Ağustos 2018 17:59

Foça’da bayramlaşma

Foça’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma merasimi ve ziyaretleri yapıldı.

Foça’da bayramlaşma

17 Ağustos 2018 17:59


Programa, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Foça Belediyesi Başkan Vekili Beyhan Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma merasiminin ardından Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve şehit ailelerinin evleri ziyaret edildi.




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