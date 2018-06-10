Foça’da broşür dağıtan AK Parti’li gençlere saldırı

Olay yerinden geçen Yusuf Altun isimli genç, saldırgan U.G. (55) isimli şahsın önüne geçmeye çalışınca, şahıs bu sefer gencin boğazını sıkarak darp etti. U.G. isimli şahıs, polislerce gözaltına alındı.

Gençler saldırgandan şikayetçi olurken, olayı duyan Foçalı AK Parti’liler Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak olayı protesto etti. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan saldırgan polis ekiplerince Foça ilçe sınırlarından uzaklaştırıldı. Emniyet Müdürlüğüne gelen Foça AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan yaptığı açıklamada, "Bugün gençlerimize yapılan bu saldırı aslında tek derdi vatanına milletine hizmet olan siyasi partimize yapılmıştır. Bu bizleri çok üzdü. Broşür dağıtan genç kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı yapanlar ve yaptıranların peşini bırakmayacağız" dedi.