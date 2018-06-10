Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 12:57

Foça’da broşür dağıtan AK Parti’li gençlere saldırı

İzmir Foça’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, broşür dağıtan AK Parti Gençlik Kolları üyesi üç kadına sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Foça’da broşür dağıtan AK Parti’li gençlere saldırı

10 Haziran 2018 12:57


Olay yerinden geçen Yusuf Altun isimli genç, saldırgan U.G. (55) isimli şahsın önüne geçmeye çalışınca, şahıs bu sefer gencin boğazını sıkarak darp etti. U.G. isimli şahıs, polislerce gözaltına alındı.


Gençler saldırgandan şikayetçi olurken, olayı duyan Foçalı AK Parti’liler Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak olayı protesto etti. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan saldırgan polis ekiplerince Foça ilçe sınırlarından uzaklaştırıldı. Emniyet Müdürlüğüne gelen Foça AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan yaptığı açıklamada, "Bugün gençlerimize yapılan bu saldırı aslında tek derdi vatanına milletine hizmet olan siyasi partimize yapılmıştır. Bu bizleri çok üzdü. Broşür dağıtan genç kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı yapanlar ve yaptıranların peşini bırakmayacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç