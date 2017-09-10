Foça’da büyük festival coşkusu

Foça’da 9-10-11 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen ‘X. Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali’nin korteji ve dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Hakan Aysev’in konserine iki bin dolayında vatandaş katıldı.

Kavala Kafe önünde başlayıp, Foça Athena Tapınağı Kazı Alanı’na dek süren festival korteji, bu yıl da çok renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve Foça Belediyesi flamalarını sallayıp marşlar söyleyerek, 9 Eylül İzmir’in 95. Kurtuluş Yıldönümü’nü büyük bir coşkuyla kutladı.

Kortej yürüyüşüne büyük neşe katan Foça’nın simgesi ‘Akdeniz Foku’ maskotu ve Antik Phokaia’nın simgesi ‘Horoz’ maskotu, küçük-büyük herkesin ilgi odağı oldu. Kortej geçişi esnasında ayrıca denizde yelken ve sörf gösterileri yapıldı. Tarihi Yel değirmeni, taş ev, balık-mangal maketleri ile yavru fok, Kybele teknesi tayfası ve folklorik kıyafetler giyen Foçalı küçüklerin geçişi, büyük beğeniyle izlendi.

Foça Athena Tapınağı Kazı Alanı’nın giriş kapısında sona eren kortej yürüyüşünün sonunda festivalin açılış töreni yapıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canını veren tüm şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

"Tarihimiz sahip çıkmak ana görevimiz"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Her yıl olduğu gibi 11 Eylül’ü, Foça’mızın doğum gününü hep birlikte festival coşkusuyla kutluyoruz. Bu yılda coşacağız! Kültür ve sanat etkinliklerinde yeni ufuklarda gezineceğiz. Foça, kültür ve sanat kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Tarihi dokumuzun önemi hepimizin yüreğine adeta kazındı. Tarihimize sahip çıkmak ana görevimiz oldu. Bu yaz döneminde konuklarımız hızla arttı. Tercih edilen bir turizm kenti olmayı başarıyoruz. Bu yolculukta sizler her zaman yanı başımızda olarak bizlere güç veriyorsunuz sevgili dostlar! Ne mutlu ki Foça’da güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşları dayanışması var. Tüm aktivitelerde hep birlikteyiz. En güzel gökyüzü altında, en güzel denizle, en güzel havayı hep birlikte soluyoruz. Foça’da yaşamak bence bir ayrıcalıktır. Deniziyle, balığıyla, özgürlüğüyle, inanılmaz doğası ve tarihi güzellikleriyle; Foça çağırır adeta! Hele de efsane Karataş’ımıza basarsanız bir daha Foça’dan ayrılamazsınız. Karataş öyküsünü sizlere anlatmıyorum. Yaşayın ve hissedin! Sevgili dostlar, 10. Foça Uluslararası Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’ne hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz. Çok renkli, dolu dolu bir festivali hep birlikte huzurla yaşamamızı diliyorum. Sağ olun, var olun!’’ dedi.

Ardından, Midilli Halk Oyunları Ekibi, Foça Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Foça Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi, gösterilerini sundu.

Halk oyunları gösterileri sonrasında, Dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Hakan Aysev’in verdiği konseri iki bin dolayında vatandaş izledi.

Hakan Aysev’den konser

‘Türkiye’nin Pavarottisi’ olarak tanınan ünlü tenor Hakan Aysev; Foça Athena Tapınağı’nın büyüleyici atmosferinde muhteşem bir konser verdi. Hakan Aysev, yaklaşık iki saat süren konserinde; opera eserleri, napolitenler, Dario Moreno, Tanju Okan ve Barış Manço şarkılarını, Türk Müziği Klasiklerini ve ‘O sole mio - O benim güneşimdir’ isimli eseri, Ulu Önder Atatürk’e ithafen seslendirdi. Aysev; ‘‘Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün var ettiği Cumhuriyet Güneşi, sonsuza dek bizim ışığımız olarak kalacaktır’’dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Hakan Aysev ve birlikte sahne aldığı eşi Banu Aysev’e teşekkür çiçeği ve plaket sundu.

Festivale Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan gelen misafir ekipler, Foça Belediyesi kursiyerleri, Foça Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi, Foça Belediyespor Kulübü’nün yönetici, antrenör ve sporcuları, ilçede yaşayan motosiklet tutkunları, dalış ve yelken kulüpleri, Foçalılar ve Foça dostları katıldı.