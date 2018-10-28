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Foça'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 95.

yıl dönümü coşkusu, Foça Cumhuriyet Meydan'nındaki Atatürk anıtına çelenk sunum programı ile başladı.



Törene Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özden Koçer, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, sivil ve askeri erkan, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Foça Kaymakamlığı, Foça Garnizon Komutanlığı ve Foça Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören saygı duruşu ve istiklal marşını okunması ile son buldu.



yılı törenleri 29 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Foça Kaymakamlığında düzenlenen tebligat töreni ile devam edecek. Ardından saat 11.00'de Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda kutlama programı gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da Foça Kavala Kafe önünden başlayacak olan fener alayının ardından coşku Foça Demokrasi Meydanı'ndaki Özgür Kıyat Cumhuriyet Konseri ile artacak.

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