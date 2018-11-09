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Foça'da Cumhuriyet kadını konulu panel

İzmir’in Foça ilçesinde, ‘Cumhuriyet Kadını’ isimli panel yoğun ilgi gördü.

İzmir'in Foça ilçesinde, ‘Cumhuriyet Kadını' isimli panel yoğun ilgi gördü.


Foça Belediyesi ve Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği işbirliği ile ‘Cumhuriyet Kadını' isimli panel yapıldı. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki panele, çok sayıda kişi katıldı. Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şube Başkanı Osman Gazi Oktay'ın yöneticiliğini yaptığı panelde, Ulu Önder Atatürk'ün kadınlara ve kadın haklarına verdiği önem ve ayrıca; eğitimde, hukukta, siyasette ve sosyal alanda kadınlara sağladığı haklar ele aldı.


Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği'ne ve panelde emeği geçenlere teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Ulu Önderimiz Atatürk; ‘Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur' sözleriyle, kadınlarımıza verdiği büyük önemi ifade etmiştir. Ulu Önderimizi vefatının 80'inci yıl dönümünde; rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

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