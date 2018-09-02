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02 Eylül 2018 15:19

Foça’da deniz yüzeyini kaplayan maddenin fuel oil olduğu kesinleşti

İzmir’in Foça ilçesinde deniz yüzeyini kaplayarak çevre felaketine sebep olan maddenin fuel oil olduğu kesinleşirken, sızıntının tespiti yakıtın belirlenmesiyle daha kolay yapılabilecek.

Foça’da deniz yüzeyini kaplayan maddenin fuel oil olduğu kesinleşti

02 Eylül 2018 15:19


Foça’da denizin yüzeyini kaplayan ve 3 gündür temizlik çalışmaları süren petrol türevinin fuel oil olduğu belirlendi. Sızan akaryakıtın fuel oil olduğunun tespitiyle sızıntının nereden kaynaklandığı noktasında çalışmalar daraldı. Kaynağa ilişkin fuel oil olan gemilerden numune alınırken, sızıntının neden kaynaklandığı tespit edilecek.


İki gün daha sürecek olan çalışmaların ardından ince temizlik devam edecek. 15 gün kadar sürmesi beklenen ince temizliğin ardından deniz suyundan numune alınarak denize girip girilmeyeceği açıklanacak.




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