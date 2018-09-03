Foça’da denizdeki akaryakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor

Yaklaşık 2,5 kilometrede etkili olan akaryakıt sızıntısı kontrol altına alınırken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Ekipler Aliağa ile Yeni Foça arasında kalan Gencerli Bölgesi’nde yoğunlaşırken, kıyıdaki fuel oil kirliliğini vidanjör ile de çekiyor.

Sızıntının kaynağı araştırılıyor

Fuel oil sızıntısının kaynağı konusunda araştırmalar sürerken, yetkililer tahlil ve inceleme sonucunda açıklama yapılacak.

Öte yandan bölgedeki yazlık sitelerde yaşayan vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor.

"İçimiz kan ağlıyor, kokudan oturamıyoruz”

Yıllardır böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Öznur Metin, "Çok üzülüyoruz. Denizimiz çok güzeldi, buranın havası çok güzeldi. Böyle gördükçe içimiz kan ağlıyor. Petrol kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Havamız çok güzeldi şimdi oturamıyoruz bile” dedi.

"400-500 kamyon kum dökseler”

Mühendislik yapan mahalle sakinlerinden Levent Kahraman da yetkilere önerilerde bulunarak, “Kirlilik devam ediyor. Sahil temizliğini çabuk bitirebilecekler, ancak kıyı temizliğinde doğa kendisini temizleyebilir. Bence 400-500 kamyon kum dökseler sahil kendi kendisini yenileyecektir. Ben bir mühendis olarak bunu öneriyorum” diye konuştu.