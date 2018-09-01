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01 Eylül 2018 10:04

Foça’da denizdeki kirlilik havadan görüntülendi

Foça’da kaynağı henüz belirlenemeyen petrol sızıntısının oluşturduğu kirlilik havadan görüntülendi.

Foça’da denizdeki kirlilik havadan görüntülendi

01 Eylül 2018 10:04


İzmir’in Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır yakıt sızıntısının denizde oluşturduğu kirlilik havadan görüntülendi. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, özellikle 1 kilometrelik alanda kirliliğin yoğun olduğu gözlendi.



Ham petrole bulanmış yengeç yürek sızlattı


Kirlilikten deniz canlıları da zarar görürken, ham petrole bulanmış yengecin görüntüleri yürek sızlattı.


Öte yandan denizin yüzeyini kaplayan petrol türevinin temizlenmesi için çok sayıda uzman ekip çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca sızıntının nereden kaynaklandığına ilişkin tahlil ve çalışmalar da kesintisiz olarak sürdürülüyor.




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