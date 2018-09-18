Foça'da 'Doğa ve Barış' adlı resim sergisi

Genç ressam Cemile Bulut, ''Doğa ve Barış'' isimli kişisel resim sergisi ile turistik ilçe Foça'da sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İlk sergisini 2007 yılında İstanbul'da, 2014 yılında Kosova'da sergiler açan, ayrıca Dünya Sanat Günü kapsamında Sinop'ta düzenlenen karma sergiye katılan Ressam Cemile Bulut, bu kez de İzmir'in Foça ilçesinde sergi açmak için çalışmalara başladı. Resimlerin, 24-30 Eylül tarihlerinde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde sergileneceği belirtildi. Serginin 24 Eylül günü saat 17.00'de düzenlenecek kokteyle ile ziyarete açılacağı bildirildi.

Cemile Bulut'un resim dili

Genç sanatçının geliştirdiği ikonografik dil içsel zorunluluğun ifadesi olarak belirtiliyor. Bu onun resim dilinin önemli bir özelliği. Bazı objeler ve figürler gizli anlamlarıyla onun ilgisini çekiyor ve sanatçı kişisel ikonografisini onlarla kuruyor. Sanatçının resim dili çağrışımlar ve referanslar bakımından zengin. Resmin yüzeyinin altında sanki bir başka resim gizli. Yinelenen insan ve hayvan figürlerinin hakim olduğu kompozisyonlarda genellikle merkezi bir figür ağır basıyor. Her hayvan figürü resmin büyülü atmosferine (kompozisyona) girince hayvan kimliğini yitiriyor ve tanıdık bir kişilik kazanıyor. Sanatçıyı saran tanıdık dünya oluşturma sürecinde insanı şaşırtan bir dünyaya dönüşüyor. Her kompozisyon objelerde ve figürlerde kimlik değişimi sağlıyor. Dış dünyadan çekilip alınan öğeler sadece yeni bir düzenlemeden geçmiyor, dönüşüme de uğruyor.