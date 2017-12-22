Foça’da eğitime yardım konseri

Konserde, Klasik Türk Müziği’nin seçkin eserleri, birlikte ve solo olarak seslendirildi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı (MTSV) yararına düzenlenen konsere; vakfın başkanı ve Merkez Valisi Mustafa Tamer ile eşi Mübeccel Tamer, Foça Kaymakamı Ali Çetin ile eşi Sibel Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın eşi Derya Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri ve hayırseverler katıldı. Konserin başlamasından önce konuşan MTSV Yeni Foça Başkanı Mehtap Güvendik Uyar, kısa bir süre önce kurulan temsilciliklerinin birçok faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek, “Şu anda 4 öğrencimize burs veriyoruz. Onlar için daha çok çalışarak, daha fazla öğrencimizin eğitimine katkı sağlayacağız” dedi.

Gecede Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Klasik Türk Müziği’nin seçkin eserlerini, birlikte ve solo olarak seslendirdi.