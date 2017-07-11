Foça’da engelli vatandaşlar yararına resim sergisi

Foça Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Resim Sergisi açılışına, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Engelli Meclisi Başkanı Sermin Selçuk, kent konseyi üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Çoğu akrilik ve yağlı boya tekniği ile resmettiği soyut (abstract) resimlerin altında yatan temel öğenin doğa olduğunu belirten Ressam Veysel Akşit; Foça Kaymakamlığı’na, Foça Belediyesi’ne ve Foça Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Akşit, ‘‘Sergide 30 eser yer alıyor. Satılacak eserlerin tüm gelirini engelli kardeşlerimize ulaştıracağız. Foça’da çok yardımsever insanlar var. İnşallah hepsi satılır’’ dedi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki sergi, 16 Temmuz 2017, Pazar gününe dek açık kalacak.