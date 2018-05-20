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20 Mayıs 2018 10:44

Foça’da gençlik rüzgarı

Foça’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları; halk oyunu gösterileri, fener alayı ve ‘Zımba’ grubunun sahne aldığı gençlik konseriyle renklendi.

Foça’da gençlik rüzgarı

20 Mayıs 2018 10:44



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Foça’da coşku ile kutlandı. Foça Demokrasi Meydanı’nda, Zonguldak Çaycuma Belediyesi ve Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi çok beğenilen gösterilerini sundu. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, misafir halk oyunları ekibine teşekkür çiçeği sundu. Kavala Kafe önünde başlayan fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı. 19 Mayıs Bayramı coşkusunu yürekten hisseden vatandaşlar, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı söyleyip meşalelerle geceyi aydınlatarak Demokrasi Meydanı’na ulaştı. Zımba grubu, hareketli şarkılarıyla bayram coşkusunu doruğa taşıdı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘Zımba’ grubuna teşekkür çiçeği sundu. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Demokrasi Meydanı’nı dolduran vatandaşların, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve Zımba grubu ve gençlerle birlikte 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Zımba grubundan önce sahne alan Foça Belediyesi Pop Orkestrası’nın genç müzisyenleri de büyük alkış aldı. Fener alayı öncesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Foça’da düzenlenen ‘Halı Saha Futbol Turnuvası’nda dereceye giren genç sporculara kupa ve madalyaları verildi.




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