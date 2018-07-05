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05 Temmuz 2018 15:38

Foça’da, hayatını kaybeden ressam için sergi vefası

İzmir’in Foça ilçesinde, hayatını kaybeden ressam Ayşe İnceoğlu anısına karma resim sergisi açıldı.

Foça’da, hayatını kaybeden ressam için sergi vefası

05 Temmuz 2018 15:38


Foça ilçesinde, hayatını kaybeden ressam Ayşe İnceoğlu için açılan resim sergisi, katılımcıların beğenisine sunuldu. Foça Belediyesi Resim Kursu öğrencileri tarafından açılan ve Foça Belediyesi Resim Öğretmeni iken geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden İnceoğlu anısına açılan sergi ilgi gördü. Açılış sırasında ise duygusal anlar yaşandı.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, sergide yaptığı konuşmada, "Öğretmenimiz Ayşe İnceoğlu’nun vefatı, bizlerde derin bir üzüntü yaşattı. Ayşe İnceoğlu öğretmenimiz eserleri, sevencenliği ve güler yüzüyle anılarımızda hep var olacak. Ruhu şad olsun. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.


Beşkapılar Kalesi’nde açılan resim sergisine; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisüÜyeleri, sanatçının ailesi, yakınları, kursiyerleri ve sanatseverler katıldı.




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