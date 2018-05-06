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06 Mayıs 2018 11:14

Foça’da Hıdırellez coşkusu

Foça’da yapılan ‘Hıdırellez’ kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.

Foça’da Hıdırellez coşkusu

06 Mayıs 2018 11:14

Foça Belediyesinin düzenlediği kutlamalar, vatandaşlara büyük coşku ve sevinç yaşattı.



Yazın müjdecisi ‘Hıdırellez’ için Foça Demokrasi Meydanı’nda ve Yeni Foça Belediye Meydanı’nda şenlik ateşleri yakıldı. Meydanları dolduran yüzlerce vatandaş, geleneksel şenlik ateşinin üzerinden atlayıp, neşe içinde dans etti. Sembolik ‘dilek ağacı’na, gerçekleşmesi umuduyla dileklerinin yazılı olduğu kâğıtlar bağladı. ‘‘Mahalleden Arkadaşlar’’ grubu, çaldığı hareketli şarkılar ve Roman havalarıyla eğlendirdi.



Teşekkür çiçeği


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri ile birlikte Hıdırellez kutlamasına katıldı ve vatandaşlarla birlikte halay çekti. Başkan Demirağ, ‘‘Dostluğun, kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın kucaklaştığı Hıdırellez’in tüm insanlığa, yeni hedefler, yeni umutlar ve güzel yaşamlar, sevinçli günler getirmesini diliyorum’’ dedi. Başkan Demirağ, ‘‘Mahalleden Arkadaşlar’’ grubuna teşekkür çiçeği sundu.




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