Foça’da İlber Ortaylı’ya büyük ilgi

Dr. İlber Ortaylı’nın Foça Festivali kapsamında katıldığı “Lozan Antlaşması” isimli söyleşisi büyük ilgiyle izlendi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşisinde Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz ve Avrupa ülkeleri açısından değeri ile o günün koşulları ve tarihi kişilikleriyle ilgili bilgiler verdi. Beşkapılar Kalesi’ni tümüyle dolduran dinleyiciler, söyleşinin her anını büyük ilgiyle takip ederken, kimi zaman da Ortaylı’nın yaptığı kendine esprilerle gülümsedi.

Söyleşiye katılan Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür etmek için sahneye geldi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Ortaylı’ya teşekkür plaketi sundu.

Kış aylarında yeniden Foça’ya geleceği müjdesini veren Ortaylı, ‘‘Bilenler vardır herhalde birkaç tane Marsilya var. Bizim bildiğimiz büyük Marsilya, Fransa’daki Marseille, eski ansiklopedilerde ve deyişlerde ‘‘Marseille Phokia-Foça Marsilyası’’ diye geçer. İki şehir arasında çok büyük yakınlıklar vardır Foça çok önemli bir yer Akdeniz tarihi için. Ben bundan 10 yıl evvel Foça’ya gelmiştim. Uzun zaman olmuş. Çok sevindiricidir ki değişimler olmuş ve bu değişimler olumlu değişimler! Çok güzel bu. Genellikle her yer bitiyor. Foça böyle de devam eder İnşallah’’ dedi.

İlber Ortaylı’nın Foça Festivali’ne katılımından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Demirağ da ‘‘Sayın Ortaylı’yı yeniden Foça’mızda görmek bizim için büyük onur alacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Ünlü Tarih Profesörünün sevenleri, İlber Ortaylı’yla fotoğraf çektirmek için yoğun çaba gösterdi.