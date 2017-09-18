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18 Eylül 2017 15:57

Foça’da ilk ders zili

Foça’da 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Foça’da ilk ders zili

18 Eylül 2017 15:57


Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na, Foça’daki tüm okullar adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Çelenk sunma törenine, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından tören Foça Kozbeyli İlkokulu’nda devam etti. Okul bahçesinde minik öğrencilerin hazırladığı programa, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Öğrencilerin okuduğu şiirler ve yaptıkları gösterilerin ardından protokol üyeleri sınıfları gezdi.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eğitim öğretim yılının açılışı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Demirağ mesajında, “Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada çok heyecanlıyız. Ülkemizin geleceği çocuklarımız, gençlerimizdir. Evlatlarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu. Öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu duyarken, velilerimiz de çocuklarının okula başlamasının gurur ve coşkusunu yaşayacaklar. Ulusumuzun çağdaşlaşmasının ilk basamağı eğitimdir. Hepimizin ana hedefi evlatlarımızın uygar, evrensel değerlerle donanmış eğitimler almasıdır. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim döneminde başarılar dilerim” dedi.




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