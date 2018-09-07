Foça’da "Koruyucu Aile" semineri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde tüm Türkiye’de başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesiyle ilgili etkinliklerde devam ediyor. İzmir’de de proje Vali Erol Ayyıldız’ın eşi Dilek Didem Ayyıldız tarafından takip edilirken, proje kapsamında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi’nde bir seminer verildi. "Koruyucu Aile" konulu seminer, Foça Kaymakamı’nın eşi Sibel Çetin’in projenin anlam ve önemi hakkında konuşmasıyla devam etti. Programda, Hasan Özdemir tarafından da koruyucu ailelik ile ilgili bir takım bilgiler aktarıldı.

Seminere, İzmir İl Vali Yardımcısı Sultan Doğru, Foça Kaymakamı Ali Çetin, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selimiye Şentürk Doğramacı, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, daire amirleri, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.