Foça’da mahalli idareler dersi

Gelişim Koleji’nde dördüncü sınıfta öğrenimini sürdüren seksen öğrenci ve sınıf öğretmenleri, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Başkan Gökhan Demirağ tarafından kabul edildi.

Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, küçük misafirlerine, Başkanlık görevi ve Foça Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Foça hakkında belgesel film gösterildi.

Gelişim Koleji, gösterdiği ilgi dolayısıyla Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a teşekkür ederek, zeytin fidanı hediye etti. Zeytin fidanı, Başkan Demirağ’ın önerisiyle ziyaret günü anısına Uğur Mumcu Parkı’na dikildi.