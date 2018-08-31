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31 Ağustos 2018 16:11

Foça’da meydana gelen ağır yakıt sızıntısı denizi kirletti

İzmir’in Foça ilçesinde, denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt türü sızıntısı yaşanırken, sızıntı kirliliğe neden oldu.

Foça’da meydana gelen ağır yakıt sızıntısı denizi kirletti

31 Ağustos 2018 16:11

Sızıntının denizde 7 kilometrelik bir alanı kapladığı belirtiliyor.


Foça ilçesi Gencerli Mahallesi’nde, denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluştu. Durum ortaya çıkınca uzmanlar hemen atıktan numune aldı. Kesin sonucun 48 içerisinde belli olacağı ifade edilirken, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili bölgeye ekip gönderdi. Yetkililer, bölgede bir araştırma başlatırken, sızıntının bir tanker mi veya başka bir endüstriyel nedenden dolayı mı kaynaklandığı merak konusu oldu.


Bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.




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