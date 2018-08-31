Foça’da petrol kirliliği paniği

Dün gece saatlerinde sızan ve geniş bir alana yayılan Yeni Foça’daki petrol sızıntısından kaynaklanan yoğun yakıt kokusu vatandaşları tedirgin etti. Petrol kokusunun nereden geldiğini bilmeden denize giren bazı çocuklarda da kusma ve baş ağrısı şikayetleri görüldü.

Gencelli Mahallesi sakinlerinden Jülide Tutumlu, “Öğlene kadar bir şey yoktu 15.30’dan sonra çok yoğunlaştı. Koku evlerimize kadar geldi. 17.30’a kadar kimsenin haberi olmadı. Biz burada denize giriyoruz çok güzel sahilimiz vardı gün içinde hiçbir uyarı yapılmadı. Küçük bir bebeğimiz denize girdi ve iki kere kusması oldu” dedi.

“Petrol olduğunu fark etmedik denize girdik”

Sabah saatlerinde denize giren çocuklar da denizde petrol olduğunu fark etmediklerini belirterek, “Tertemizdi bir şey yoktu. Bir saat kaldık denizde. Bir koku vardı ama denizden geldiğini anlamadık” ifadelerini kullandı.

Yazlık sitelerde oturan İrfan Tutumlu da, “Denize girdiğimiz bir yer. Çok köyü durumdayız. Üzülüyoruz sezon bizim için bitti. Gelecek sezona kadar denize giremeyeceğiz. Çocuklarımız denize girdi kusmalar oldu, baş ağrıları oldu. En kısa sürede temizlenir inşallah” diye konuştu.