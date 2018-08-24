Foça’da plajlarında bayram bereketi: İğne atsan yere düşmüyor

Foça plajları, tatil süresince doldu taştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, tatilcilerinden en çok tercih ettiği yerlerden birisi de Foça ilçesi oldu. Tatilciler, deniz üzerinden veya kara yoluyla ilçe merkezine geldi. Mavi bayraklı plajlara akın eden tatilciler, serinlemek için denize girip kulaç attı. Kimileri şezlonglarında uzanarak güneşlenirken, kimileri de gün boyu çocuklarıyla denizde oyunlar oynadı, bol bol denizin tadını çıkardı. Tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle plajlarda da yer kalmadı.

Başkan Demirağ çiçeklerle karşılıyor

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, gelen yolcuları çiçeklerle karşıladı. İlçede günlük bir milyon tatilcinin ağırlandığını ifade eden Demirağ, "Foçamızda yaklaşık 1 milyon günlük ziyaretçi ağırlıyoruz. Ekiplerimiz ve zabıtamız 24 saat üç vardiya halinde gece gündüz çalışıyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Foça’yı seçen misafirlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Ailesi ile tatil için Foça’yı tercih eden Işıl Deniz, tatilinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Aydın’da yaşıyorum ben. Bayram tatili için daha önce hiç Foça’ya gelmedim. Dostlar tavsiye etti ve buraya geldim. Çok memnun kaldım insanlarıyla gayet sıcak geldi. Şu anda denizdeyiz. Deniz gayet güzel. Birkaç gün sonra inşallah memlekete geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle iş yerlerinde de kuyruklar oluştu. İlçede özelikle otopark alanları dolunca sürücüler araçlarını park etmekte zaman zaman zorlandı.