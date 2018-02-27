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27 Şubat 2018 15:46

Foça’da pozitif disiplin semineri

İZMİR (İHA) – Foça’da “Öğretmenden öğrenciye mutlu ve başarılı okul projesi” kapsamında “Çocukların istenmeyen davranışlarını yönetme: Pozitif disiplin” ve “İstenmeyen davranışların önlenmesi” konularını kapsayan seminer düzenlendi.

Foça’da pozitif disiplin semineri

27 Şubat 2018 15:46


Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Öğretmenden öğrenciye mutlu ve başarılı okul projesi” kapsamında “Çocukların istenmeyen davranışlarını yönetme: Pozitif disiplin” ve “İstenmeyen davranışların önlenmesi” konularında seminer düzenlendi. Öğretim üyesi Oktay Aydın tarafından verilen seminere Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, milli eğitim şube müdürleri Beyhan Gökdemir ve Mustafa Yaylalı, öğretmenler ve veliler katıldı.


İki oturum halinde gerçekleştirilen seminerde konuşan Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başından beri devam eden seminerlerin önemine değindi. Akar, pedagoji formasyonunun öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin ailelerin de bilmesi gereğini anlatırken, seminer konuları hakkında sunumun yapıldı. Seminer bitiminde Akar sunumları için Oktay Aydın’a ve Münevver Mertoğlu’na eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.




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