Foça’da resmi bayramlaşma

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapılan bayramlaşma merasimine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, sivil ve askeri erkân, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ardından, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Foça Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve şehit ailelerinin evleri ziyaret edildi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, bayram dolayısıyla yayınladığı mesajında, ‘‘Bayramlar dostluktur, sevinçtir, paylaşımdır. Yaşam şefkatle, sevgiyle anlamlıdır. Sevginin, paylaşmanın, dostluğun sıcacık ısıttığı, barış rüzgarlarının ferahlattığı, yeni umutların yeşerdiği bayramların hayatımızda olmasını diler; sağlık ve mutluluk temennisiyle bayramınızı kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım’’dedi.