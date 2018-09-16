Foça'da sanat coşturdu

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında düzenlenen edebiyat etkinlikleri, sanatseverleri memnun etti.

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında edebiyat etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte Namık Kuyumcu, Beşkapılar Kalesinde, şiir ve müzik dinletisi sundu. Ataol Behramoğlu'nun ‘Şiir, Toplum ve Yaşam Üstüne' isimli söyleşisi, yine Beşkapılar Kalesi'nde gerçekleşti. Hüseyin Yurttaş, Kozbeyli Çapkınoğlu Konağı'nda ‘Karaço' isimli romanını anlatırken, Kemal Anadol, ‘Kulağım Karadeniz'de' isimli son romanı hakkında bilgiler verdi. Müzisyen Haluk Çetin, Namık Kuyumcu ve Ataol Behramoğlu'na müzikleriyle eşlik etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, edebiyat buluşmalarına katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.