Foça’da Sivas katliamı anması

yılında Foça’da söyleşi ve türkülerle anıldı.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde, geçen 24 yılın ardından 2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Madımak katliamında kaybedilen canlar için anma programı düzenlendi. Foça Belediye Başkan Vekili Halil Çıtak, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat ve Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği Başkanı Munzur Küçük, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından açılış konuşmalarını yaptı. Şair-Yazar Ataol Behramoğlu ve Alevi Kültür Dernekleri’nden Ali Tekin Dede söyleşide düşüncelerini aktardı. Ardından, Müzisyen Haluk Çetin, mini dinletisinin sonunda Ataol Behramoğlu’nun ‘Yangın Yeri’ isimli eserini seslendirdi. Sazı ve sözü ile Cengiz Onur ve arkadaşları Onur Haskan, Hasan Arslan, Erencan Ceyhan, Umut Yılmaz, Murat Şenol ve Melisa Akpınar, katliamda hayatını kaybedenler için duygusal türküler seslendirdi.

"İnsan sevgisinde birleşelim’’

Ataol Behramoğlu, ‘‘Sivas’ta yaşananları hep aklımızda tutacağız, hesabını soracağız fakat bugün ne yapmalı ki? Herkesin devrimci olması gerekmiyor ama uygar, laik, doğru, yurtsever olmak, bu kadar da güç olmasa gerek’’ dedi. Ali Tekin Dede ise, ‘‘Canlar, aydın ve çağdaş düşünüyor, insanı hak görüyorlar. İnsanı merkeze koymaları birilerinin işine gelmiyor. İnsan kadar yüce bir varlık yoktur. Sivas’ta aydınlığı, çağdaşlığı yok etmeye çalıştılar. İlimi, bilimi tercih eden bu toplum orada da zulümle karşılaştı. Yapılan zulüm insanlık ayıbıdır. İnsanlığın yüz karasıdır. Bırakın Türkiye’yi tüm dünyanın ayıbıdır. Hangi dinde, hangi mezhepte insan yakmak var? Dilerim ki bundan sonra olmasın. Birlik ve bütünlük içinde olmamız gerekir. Sevgi bağlarını güçlendirmeliyiz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız, mezhebimiz ne olursa olsun önce insan olalım. İnsan sevgisinde birleşelim’’ diye konuştu.

"Acımız sonsuza dek sürecek’’

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Sivas katliamını anma mesajında ‘‘2 Temmuz 1993’te Sivas’ta bir insanlık suçu işlenmişti. 35 canın yaşamını yitirdiği bu katliam; çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetimize yapılmış bir saldırıdır. Sivas’ta yitirdiğimiz aydınlarımızı özlem acı ve saygıyla anıyorum. Acı anıları birer demokrasinin ışığı olan aydınlarımızı unutmadık unutturmayacağız, acımız sonsuza dek sürecek’’ ifadelerine yer verdi.