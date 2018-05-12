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12 Mayıs 2018 13:45

Foça’da Uçurtma Şenliği

İZMİR (İHA) – Yeni Foça’da altyapı spor kulübü olarak kurulan, Başkan Raşit Tala ve futbol antrenörü Adil Uylukçu idaresinde dernek faaliyetlerini sürdüren Yeni Foça Turkuaz Gençlik Spor Kulübü, 2018 Uçurtma Şenliği ile yaza “merhaba” dedi.

Foça’da Uçurtma Şenliği

12 Mayıs 2018 13:45


Foça Belediyesi’nin katkıları ile Yeni Foça Plajında gökyüzünü Türk bayraklı ve kulüp logolu uçurtmalarla süsleyen çocuklar bir yandan uçurtmalarını uçururken diğer tarafta yarışmalar ve oyunlar oynandı.


Yeni Foça Turkuaz Gençlik Spor Kulübü Başkanı Raşit Tala, “Kulüp Aile Birliğimizin katkılarıyla daha birçok etkinlikler yapacağız. Çocuklarımız için Yeni Foçamızda çalışmaya gayret göstereceğiz. Derneğimiz tüm resmi işlemlerini tamamladı. Amatör liglere girebilmek için spor kulübü tescil bedeli olarak 10 bin TL ödenmesi gerekiyor. Yakın bir zamanda bu bedeli ödeyeceğiz. Şimdilik sadece altyapı yaş kategorilerimizle ilgileniyoruz. Gelecekte yaşı büyüyen çocuklarımızla birlikte kategorilerimizi yükselteceğiz. Toplama transferler istemiyoruz, bizimle büyüyen altın jenerasyon peşindeyiz. Doğru bir iş yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.




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