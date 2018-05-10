Foça’da voleybol turnuvasının birincisi Jandarma Okulu

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde İlçe Kaymakamlığınca düzenlenen turnuvada Adliyespor, Foça Belediyespor, Jandarma Komando Okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlıkspor, Foça Devlet Hastanesi, Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ve Esnafspor olmak üzere 8 takım yer aldı. Reha Midilli Spor Salonu’nda 11 Nisan 2018 tarihinde başlayan turnuva çekişmeli ve zevkli müsabakalara sahne oldu. Tribünleri dolduran askerlerin coşkulu tezahüratları altında dün oynanan final maçında, Jandarma Komando Okulu, Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu takımını 3 – 0’lık net skorla yenerek şampiyon oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ikinci, Foça Devlet Hastanesi takımı da üçüncü oldu. Turnuva sonunda kupa töreni düzenlendi. Dereceye giren takımların ödülleri, törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.