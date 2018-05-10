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10 Mayıs 2018 13:08

Foça’da voleybol turnuvasının birincisi Jandarma Okulu

Foça ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nda Jandarma Komando Okulu takımı şampiyon oldu.

Foça’da voleybol turnuvasının birincisi Jandarma Okulu

10 Mayıs 2018 13:08


Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde İlçe Kaymakamlığınca düzenlenen turnuvada Adliyespor, Foça Belediyespor, Jandarma Komando Okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlıkspor, Foça Devlet Hastanesi, Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ve Esnafspor olmak üzere 8 takım yer aldı. Reha Midilli Spor Salonu’nda 11 Nisan 2018 tarihinde başlayan turnuva çekişmeli ve zevkli müsabakalara sahne oldu. Tribünleri dolduran askerlerin coşkulu tezahüratları altında dün oynanan final maçında, Jandarma Komando Okulu, Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu takımını 3 – 0’lık net skorla yenerek şampiyon oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ikinci, Foça Devlet Hastanesi takımı da üçüncü oldu. Turnuva sonunda kupa töreni düzenlendi. Dereceye giren takımların ödülleri, törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.




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