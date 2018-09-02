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02 Eylül 2018 12:34

Foça’daki çevre felaketinde temizlik çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Foça ilçesinde sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, temizleme ekip sayısı da artırıldı.

Foça’daki çevre felaketinde temizlik çalışmaları devam ediyor

02 Eylül 2018 12:34


Foça’da denizde geçtiğimiz gün kaynağı henüz belirlenemeyen petrol sızıntısı yaşanmıştı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren uzman ekipler çalışma yaparken, lisanslı ekipler yine sabahın erken saatlerinde denizin yüzeyini kaplayan petrolü temizlemek için sahile geldi. Büyük oranda yüzeyden temizlenen ancak daha çok kıyı kesimde yoğunlaşan petrol türevi, petler ve vidanjörlerle çekiliyor. Ekipler özellikle Gencelli Mahallesi’ne yoğunlaştı. Ekip sayısı ise 60’dan 100’e çıkarıldı. Öte yandan ekiplerin çalışmaları ve denizdeki öbek öbek oluşan petrol türevi, havadan drone ile de görüntülendi.



Sızıntının kaynağı araştırılıyor


Petrol sızıntısının nereden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor. Çalışmayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile Aliağa ve Foça Belediyeleri koordineli şekilde yürütüyor.




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