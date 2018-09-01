Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 11:22

Foça’daki çevre felaketine ilişkin genel müdürlükten açıklama

İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen petrol sızıntısına olay yerinde açıklama yapan ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alanın kirlendiğini ve kaba temizliğin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Foça’daki çevre felaketine ilişkin genel müdürlükten açıklama

01 Eylül 2018 11:22


İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen petrol sızıntısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Dökmeci, konunun Cuma günü sabah itibariyle bakanlığa yansıdığını ve derhal gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Kirlenen bölgede bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar vasıtasıyla temizlik çalışmalarına başlandığını aktaran Dökmeci, "Şu aşamada Foça sahillerinde yaklaşık 2-2,5 kilometrelik bir alanda kirlilik büyük ölçüde temizlendi. Sadece iki alanda kirlilik bariyerlerle çevrildi. Oradaki kirlilik de emicilerle temizleniyor. İki gün içinde kaba temizliğin bitmesi planlanıyor. Denizi kirleten maddenin petrol türevi olması nedeniyle buradaki çözülmelerin temizlenmesine birkaç gün daha devam edilecek. Kirlilik kontrol altına alındı” dedi.


Denizi kirleterek adeta bir çevre felaketine yol açan petrol türevi maddenin kaynağına ilişkin çalışmaların devam ettiğini de açıklayan Genel Müdür Dökmeci, "Net bir bilgi olmamakla birlikte birkaç ihtimal üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kirlilik kaynağının tespitine ilişkin numuneler alındı. Çevredeki gemilerden ve tesislerden de numuneler alındı. Kirliliğin kaynağı ilerleyen günlerde tespit edilecek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç