Foça’daki çevre felaketine ilişkin genel müdürlükten açıklama

İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen petrol sızıntısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Dökmeci, konunun Cuma günü sabah itibariyle bakanlığa yansıdığını ve derhal gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Kirlenen bölgede bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar vasıtasıyla temizlik çalışmalarına başlandığını aktaran Dökmeci, "Şu aşamada Foça sahillerinde yaklaşık 2-2,5 kilometrelik bir alanda kirlilik büyük ölçüde temizlendi. Sadece iki alanda kirlilik bariyerlerle çevrildi. Oradaki kirlilik de emicilerle temizleniyor. İki gün içinde kaba temizliğin bitmesi planlanıyor. Denizi kirleten maddenin petrol türevi olması nedeniyle buradaki çözülmelerin temizlenmesine birkaç gün daha devam edilecek. Kirlilik kontrol altına alındı” dedi.

Denizi kirleterek adeta bir çevre felaketine yol açan petrol türevi maddenin kaynağına ilişkin çalışmaların devam ettiğini de açıklayan Genel Müdür Dökmeci, "Net bir bilgi olmamakla birlikte birkaç ihtimal üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kirlilik kaynağının tespitine ilişkin numuneler alındı. Çevredeki gemilerden ve tesislerden de numuneler alındı. Kirliliğin kaynağı ilerleyen günlerde tespit edilecek” diye konuştu.