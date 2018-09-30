Foça'daki denizin temizlik çalışmalarında sona yaklaşılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine söküm için getirilen gemideki personelin bilinçli olarak fuel-oil bırakıp, Yeni Foça Gencerli bölgesindeki sahil bandını ve deniz suyunu kirletmesinden sonra başlanan temizlik çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Foça'da denize dökülen fuel oil ile yaşanan çevre felaketinin ardından temizleme çalışmaları sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı. Buradaki işlemlerin de büyük kısmı tamamlandı. Temizlik çalışmalarını sürdüren şirket, Gencerli bölgesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki noktada ince temizlik yaparak, sahildeki kayalıkların altının basınçlı suyla yıkıyor. Temizlik çalışmalarının 10 gün içerisinde bitirileceği öğrenildi.

"Çok kısa sürede temizlediler"

Yeni Foça Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hakan Beren, çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirterek, "Denizimizi çok kısa sürede temizlediler. Bu kadar kısa zamanda temizleneceğini düşünmüyordum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim. Ekipler de çok başarılı iş çıkardılar. Gördüğünüz gibi denizimiz tertemiz. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize giriyor ve çıkıyorlar. Öğrendiğim kadarıyla temizlik çalışmaları 1 hafta sonra bitiyor" diye konuştu.

"Denize gireceğim"

Temizlik çalışmaları sürerken bir yandan denize giren vatandaş Yılmaz Çoşkara ise "Yeni Foça'da denizin pislendiğini televizyonda haberlerde gördüm. Şimdi ise deniz pırıl pırıl, tertemiz olduğunu gördüm. Dün denize girdim birazdan yine denize gireceğim” dedi.

Emekli Bülent Öztürk isimli vatandaş ise "Temizleme çalışmaları çok güzel yapılıyor. Pırıl pırıl, tertemiz yaptılar, Şimdi son rötuşları yapıyorlar. Sanırım haftaya bitecek" ifadelerini kullandı.