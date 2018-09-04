Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 13:51

Foça’daki fuel-oil sızıntının ardından çalışmalar 5. günde de sürüyor

İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen ve daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil olduğu ortaya çıkan sızıntısının denizi kirletmesinin ardından çalışmalar beşinci günden de devam etti.

Foça’daki fuel-oil sızıntının ardından çalışmalar 5. günde de sürüyor

04 Eylül 2018 13:51


Foça ilçesinde, beş gün önce meydana gelen ve alınan numune örneklerinden fuel-oil olduğu ortaya çıkan denize yönelik sızıntı, denizi kirletmişti. Çevre olayının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 5. günü geride bıraktı. Yaklaşık 2,5 kilometrede etkili olan akaryakıt sızıntısı kontrol altına alınırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar Aliağa ile Yeni Foça arasında kalan Gencerli Bölgesi’nde yoğunlaştı. Fuel-oil kirliliği, suya atılan emici bezlerle ve emici bantlarla giderilmeye çalışılırken, vidanjörlerde önceki çalışmalar gibi devreye girdi. 5 günde devam eden çalışmalarla birlikte çalışmaların azaldığı görüldü.



"Gördüğünüz kirliliği bildirin"


Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de denizi kontrol ederek devriye attı. Denizden de yine Aliağa Liman Başkanlığına ait ekiplerin bölgeyi kontrol ettiği belirtildi. Ayrıca yetkililer, vatandaşlardan gördükleri kirlilikleri kendilerine bildirmelerini istedi. Sızıntının kaynağı ise hala araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç