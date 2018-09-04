Foça’daki fuel-oil sızıntının ardından çalışmalar 5. günde de sürüyor

Foça ilçesinde, beş gün önce meydana gelen ve alınan numune örneklerinden fuel-oil olduğu ortaya çıkan denize yönelik sızıntı, denizi kirletmişti. Çevre olayının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 5. günü geride bıraktı. Yaklaşık 2,5 kilometrede etkili olan akaryakıt sızıntısı kontrol altına alınırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar Aliağa ile Yeni Foça arasında kalan Gencerli Bölgesi’nde yoğunlaştı. Fuel-oil kirliliği, suya atılan emici bezlerle ve emici bantlarla giderilmeye çalışılırken, vidanjörlerde önceki çalışmalar gibi devreye girdi. 5 günde devam eden çalışmalarla birlikte çalışmaların azaldığı görüldü.

"Gördüğünüz kirliliği bildirin"

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de denizi kontrol ederek devriye attı. Denizden de yine Aliağa Liman Başkanlığına ait ekiplerin bölgeyi kontrol ettiği belirtildi. Ayrıca yetkililer, vatandaşlardan gördükleri kirlilikleri kendilerine bildirmelerini istedi. Sızıntının kaynağı ise hala araştırılıyor.