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20 Temmuz 2018 13:18

Foça’daki rampalar yüzme engellini kaldırdı

İzmir’in Foça ilçesinde, engelli vatandaşların denizle kolayca buluşmasını sağlayan rampa platformların üçüncüsü yapıldı.

Foça’daki rampalar yüzme engellini kaldırdı

20 Temmuz 2018 13:18


Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İngiliz Burnu mevkiine giden 394 sokaktaki halk plajının ilk metrelerine, yeni bir rampa platformu inşa etti. Platform; yaşlılar, yürüme güçlüğü çekenler, desteğe ihtiyaç duyanlar ve engellilerin denize girebilmelerini kolaylaştırırken, çalışma takdir topladı.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça’da engelleri kaldırmak için çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Engelli kardeşlerimize ve Foça Kent Konseyi Engelli Meclisimize desteğimiz sürecektir" dedi.


Platform Özellikleri


Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi ile geliştirilen düşünce ortaklığıyla inşa edilen platformlardan ilki Reha Midilli Caddesi üzerindeki Halk Plajına, ikincisi de Foça Belediyesi Karakum Plajı’na monte edilmişti.




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