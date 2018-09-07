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07 Eylül 2018 18:31

Foça’daki sızıntıyla ilgili önemli gelişme: O gemiden alınan numuneler uyuşuyor

İzmir’in Foça ilçesinde, denizde meydana gelen ve daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil olduğu ortaya çıkan sızıntısının kaynağının söküme getirilen ’Harrıer’ isimli bir gemi olduğu iddialarının ardından, denizden alınan numune örnekleriyle gemiden alınan örneklerin büyük oranda uyuştuğu öğrenildi.

Foça’daki sızıntıyla ilgili önemli gelişme: O gemiden alınan numuneler uyuşuyor

07 Eylül 2018 18:31


Foça ilçesine bağlı Gencerli Mahallesi’ndeki fuel-oil sızıntısının ardından, bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 8.günde de devam ederken, sızıntının kaynağına ilişkin bilgilerde yavaş yavaş şekilleniyor. 2,5 kilometrelik bir alanı etkileyen petrol sızıntısının, gemi söküm tesislerine gelen ’Harrıer’ isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığı iddiaları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.



Tanığın ifadesi de etkili oldu


Konuya ilişkin ortaya çıkan ve balıkçı olan tanığın, "Ben o gün balık tutuyordum. Geminin kıç tarafından denize petrol akarken gördüm" şeklindeki sözlerinin ardından hurdaya ayrılmak için söküm tesislerine gelen 247 metre boyunda, 47 metre enindeki gemiden numune örnekleri alındı.



Gemiden ve denizden alınan örnekler büyük oranda uyuşuyor


İlk sonuçlara göre ise denizden alınan numune örnekleriyle gemiden alınan numune örneklerinin büyük oranda uyuştuğu öğrenildi. Konuyla ilgili kesin sonucun önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin konuyu titizlikle takip ettiği öğrenildi.


İddiaların odağındaki geminin çıkışı ise savcılık kararıyla yasaklanmıştı. TÜBİTAK’tan gelecek sonuçlarda beklenirken, sonucun olumlu çıkması halinde ise geminin sahibi firma yetkililerine yüklü miktarda bir ceza kesilmesi bekleniyor.




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