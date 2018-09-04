Foça’daki yakıt sızıntısı nedeniyle meclis üyelerinden ortak açıklama

Kirlilik, algılananın aksine Yeni Foça Sahilimizin Gencelli Bölgesi’ndeki çok küçük bir bölümünde meydana gelmiş olup; diğer tüm kıyı alanlarımız, denizimiz ve doğamız, son derece temiz ve halk sağlığı açısından güvenilirdir" şeklinde ifadelerine yer verildi.

Foça Belediyesi’nde grubu bulunan partilerin meclis üyeleri, denizde meydana gelen fuel-oil sızıntısı nedeniyle bir açıklama yayımladı. Çevre kirliliğine neden olan olayla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yapılan açıklamada, Foça’nın 40 kilometrelik bir sahil şeridi içerisinde bulunduğu ifade edilerek, kirliliğin 2,5 kilometrelik bir alanda etkili olduğu kaydedildi. Olaydan sonra hemen gerekli birimlerle teması geçildiği kaydedilerek, "Geçtiğimiz hafta (30 Ağustos 2018 Perşembe akşamı) Yeni Foça Mahallemizin Gencelli bölgesinde henüz belirlenemeyen bir kaynaktan denize sızan akaryakıt nedeniyle meydana gelen kirlilik, bizleri derinden üzmüştür. Kirlilik, Yeni Foça Gencelli Sahiline ulaştığında derhal konuya el konulmuştur. Durum kontrol altına alınarak, denize girilen bölge, bariyerlerle çevrilmiştir. Kirlilik içinde kalan bölgede, denize girilmesi engellenmiştir. İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği ile bu talihsiz durumun, halk sağlığına ve denizde yaşayan canlıların sağlığına zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Söz konusu durum, kesinlikle bilinmelidir ki; yaklaşık 40 kilometrelik bir sahil şeridine sahip ilçemizin, yalnızca 2,5 kilometrelik kıyı alanında meydana gelmiştir. Kirlilik, algılananın aksine Yeni Foça Sahilimizin Gencelli Bölgesi’ndeki çok küçük bir bölümünde meydana gelmiş olup; diğer tüm kıyı alanlarımız, denizimiz ve doğamız, son derece temiz ve halk sağlığı açısından güvenilirdir. Tatilci ve yazlıkçı vatandaşlarımız, Ege turizminin gözde ilçelerinden biri olan Foça’mızda tatillerini sürdürmekte ve denize girmenin keyfini yaşamaktadır" denildi.

"Denetimlerin sürekli hale getirilip sıkılaştırılmasının takipçisi olacağız"

Ayrıca, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizdeki 16 Özel Çevre Koruma Bölgesinden biri olan Foça’mız; en güzel deniz ve iklimi ile her zaman ve bu Sonbahar aylarında da tüm güzelliklerini bizlere sunacaktır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarca her türlü tedbirin alınması ve denetimlerin sürekli hale getirilip sıkılaştırılmasının takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu vesile ile tüm halkımızı, 10-11-12 Eylül tarihlerinden gerçekleşecek olan 11’inci Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivalimize davet ediyoruz."