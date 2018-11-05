Foça'daki yelken yarışlarından kıyasıya mücadele

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası Yelken Yarışları, çok sayıda sporcunun katılımıyla yapılırken, yarışlarda kıyasıya bir mücadele vardı.

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda, Foça Yelken ve İhtisas Kulübü ev sahipliğinde ve Foça Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası Yelken Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlara, çeşitli kulüplerden gelen 76 sporcu katıldı. Kıyasıya bir mücadelenin hakim olduğu yarışmada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Atatürk'ü Anma Kupası Yelken Yarışları'na katılan ve dereceye giren sporcu ve kulüpleri tebrik ederek, "Ulu önderimiz Atatürk'ün anısına düzenlenen bu çok anlamlı yarış Foça'mız için büyük onurdur" dedi.