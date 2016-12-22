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22 Aralık 2016 16:38

Foçalı hayvanseverlerden yardım çağrısı

Foçalı hayvanseverlerden yardım çağrısı

22 Aralık 2016 16:38

İzmir’in Foça ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, kış aylarında yiyecek bulamamalarından dolayı sokak hayvanlarının agresifleştiğini ifade ederek, vatandaşları yiyecek desteğine davet etti.
Foça’da yaşayan hayvanseverler, kış mevsiminin iyice bastırması ve sokak hayvanlarının yiyecek bulamaması nedeniyle bir araya geldi. Aç kalan hayvanların agresifleştiğini ifade eden hayvanseverler, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Serhat Güner, "Kış aylarında yerel nüfusun azalması ile sokak hayvanlarına destek olanlar azaldığı için aç kalan hayvanlar agresifleşmek de, yiyecek aramak için sıklıkla yer değiştirmekte; dolayısıyla kasabada yaşayanların sık sık şikayetlerde bulunmasına neden olmaktadır. Yine yazlıkçılarca terk edilen çevredeki yerleşim yerlerinden getirilip buraya atılanlarla popülasyonda meydana gelen artıştan kaynaklanan sorunlar bu konuda ciddi çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Okullardan talep gelmesi halinde öğrencilere sokak hayvanları konusunda sunum yapmak ve sevginin başlangıç noktası olan çocuklarda duyarlılık oluşturmaya çalışmaktayız. Kuduz, iç ve dış parazit aşıları belediye veterinerlerince yapılmaktadır. Besleme konusunda bulabildiğimiz destek ölçüsünde sokak beslemelerini yapmaya çabalıyoruz; ancak ciddi anlamda bir destek ve besleme gönüllüsü bulabilmiş değiliz" dedi.



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