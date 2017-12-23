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23 Aralık 2017 14:44

Foçalı hayvanseverlerden, yeni yıl kermesi

Foça’da, geliri sokak hayvanlarının yararına kullanılacağı kermes düzenlendi.

Foçalı hayvanseverlerden, yeni yıl kermesi

23 Aralık 2017 14:44

Ev yapımı yiyeceklerin, tekstil ürünlerinin, takıların ve el emeği ürünlerin satışının yapıldığı kermes; 23-24 Aralık’ta 11.00-17.00 saatleri arasında Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açık olacak.


Foça Hayvanlara Yardım Derneği (HAYAD), yeni yıl kermesi düzenledi. Kermese; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aktaş, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve CHP Foça İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umut Hikmet de destek verdi. Başkan Demirağ, Foça HAYAD Başkanı Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu’na ve üyelerine kolaylıklar dilerken, kermese katkıda bulunanlara da teşekkür etti.


Ev yapımı yiyeceklerin, tekstil ürünlerinin, takıların ve el emeği ürünlerin satışının yapıldığı kermes; 23-24 Aralık’ta 11.00-17.00 saatleri arasında Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açık olacak.




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