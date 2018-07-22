Foçalı Kaan Yüksel’den uluslararası gurur

th International Turkish Open Karate Şampiyonası 13-14-15 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Hakkı Başar spor salonunda 33 Ülke, 85 kulüp, 1350 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Foça Reha Midilli İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, T.Erol Fight Clup Aliağa Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel ile hazırlanan sporcu turnuvada 2009 ferdi kumite +45 kg da 3. olarak bronz madalya, 2009 takım kata (Manisa Su Karate - Ankara Türk Telekom) 2. olarak gümüş madalya ve kupasını aldı.

Başarılı sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, “Sporun ve sporcun her daim yanında olan Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’ a, Bilge Kaligrafi Atölye Sayın Saim Yeşildağ’ a, Pınar Hukuk Sahibi Özgür Pınar’ a maddi ve manevi katkılarından dolayı sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.