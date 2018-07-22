Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 13:44

Foçalı Kaan Yüksel’den uluslararası gurur

Türkiye Karate Federasyonu’ nun faaliyet takviminde yer alan 8.

Foçalı Kaan Yüksel’den uluslararası gurur

22 Temmuz 2018 13:44

th International Turkish Open Karate Şampiyonası 13-14-15 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Hakkı Başar spor salonunda 33 Ülke, 85 kulüp, 1350 sporcunun katılımı ile sona erdi.


Foça Reha Midilli İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, T.Erol Fight Clup Aliağa Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel ile hazırlanan sporcu turnuvada 2009 ferdi kumite +45 kg da 3. olarak bronz madalya, 2009 takım kata (Manisa Su Karate - Ankara Türk Telekom) 2. olarak gümüş madalya ve kupasını aldı.


Başarılı sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, “Sporun ve sporcun her daim yanında olan Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’ a, Bilge Kaligrafi Atölye Sayın Saim Yeşildağ’ a, Pınar Hukuk Sahibi Özgür Pınar’ a maddi ve manevi katkılarından dolayı sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç