Foça’nın antik gemisi ’Kybele’ye özel ödül

kez düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Foça Belediyesinin projenin başladığı ilk günlerden itibaren desteklediği 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Kybele Gemisine önemli bir ödül geldi. Gemi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 15. kez düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Kybele Gemisinin Jüri Özel Ödülünü kazanması dolayısıyla büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Başkan Demirağ, "360 Derece Tarih Araştırmaları Derneğimize, başkanı, arkeolog, kaptan aayın Osman Erkurt’a, Foça-Marsilya Tarihe Yolculuk Projesinde tüm emeği geçen akademisyenlerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Antik Kybele Gemisini, İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu yıl 15. kez düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinin özel ödülüne layık gören değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Antik Kybele Gemisi, inşa edildiği günden beri yola çıkış amacına uygun olarak Foça’yı ve ülkemizi en iyi biçimde tanıtmayı sürdürüyor. Ne mutlu ki, Kybele gemisinin adı; dostlukla, kardeşlikle ve Foça’yla birlikte anılıyor’’ dedi.

Kybele Gemisi

Kendi yaptıkları gemilerle antik çağlarda Phokaia’dan çıkıp Karadeniz kıyıları ile Ege ve Akdeniz’i aşarak İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelere ulaşan Foçalılar, gittikleri yerlerde koloniler kurarak ticaretlerini geliştirmişlerdi. Foçalıların kurdukları kentler arasında Fransa’daki Marsilya kenti ayrı bir önem kazanmıştı. Bu tarihi olayı birebir canlandırmak amacıyla da, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın onursal başkanlığında, arkeolog Osman Erkurt’un yaptığı proje ile Kybele Antik Gemisi, 360 derece Tarih Araştırmaları Grubunca Urla’da yapılmıştı.