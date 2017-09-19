Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 12:02

Foça’nın antik gemisi ’Kybele’ye özel ödül

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Kybele Gemisi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 15.

Foça’nın antik gemisi ’Kybele’ye özel ödül

19 Eylül 2017 12:02

kez düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinde jüri özel ödülüne layık görüldü.


Foça Belediyesinin projenin başladığı ilk günlerden itibaren desteklediği 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Kybele Gemisine önemli bir ödül geldi. Gemi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 15. kez düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinde jüri özel ödülüne layık görüldü.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Kybele Gemisinin Jüri Özel Ödülünü kazanması dolayısıyla büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Başkan Demirağ, "360 Derece Tarih Araştırmaları Derneğimize, başkanı, arkeolog, kaptan aayın Osman Erkurt’a, Foça-Marsilya Tarihe Yolculuk Projesinde tüm emeği geçen akademisyenlerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Antik Kybele Gemisini, İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu yıl 15. kez düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinin özel ödülüne layık gören değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Antik Kybele Gemisi, inşa edildiği günden beri yola çıkış amacına uygun olarak Foça’yı ve ülkemizi en iyi biçimde tanıtmayı sürdürüyor. Ne mutlu ki, Kybele gemisinin adı; dostlukla, kardeşlikle ve Foça’yla birlikte anılıyor’’ dedi.



Kybele Gemisi


Kendi yaptıkları gemilerle antik çağlarda Phokaia’dan çıkıp Karadeniz kıyıları ile Ege ve Akdeniz’i aşarak İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelere ulaşan Foçalılar, gittikleri yerlerde koloniler kurarak ticaretlerini geliştirmişlerdi. Foçalıların kurdukları kentler arasında Fransa’daki Marsilya kenti ayrı bir önem kazanmıştı. Bu tarihi olayı birebir canlandırmak amacıyla da, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın onursal başkanlığında, arkeolog Osman Erkurt’un yaptığı proje ile Kybele Antik Gemisi, 360 derece Tarih Araştırmaları Grubunca Urla’da yapılmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç