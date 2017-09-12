Foça’nın efsanesi ’Karataş’

Usta Şair Ataol Behramoğlu’nun yazdığı ‘‘Karataş’’ şiiri, Arkeolog Ertan Aksoy’un tasarımladığı bazalt taşı üzerine işlendi.

Foça Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen bazalt taşının üzerine şiir dizeleri ve Ertan Aksoy’un tasarımladığı ilçeye özgü sembolleri yer aldı.

‘‘Karataş Anıt Taşı’’ açılışına katılan Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; Ataol Behramoğlu ve Ertan Aksoy’a teşekkür etti.

Konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 10 Eylül 1922 tarihinde Foça’ya gelişini hatırlatan Şair Ataol Behramoğlu; ‘‘O günü gösteren fotoğrafta, yüzüne dikkatle baktım. 41 yaşında bir general, o yüzde bir okyanus dinginliği gördüm. Dingin, güzel bir yüz. Genç bir adam, genç bir general ve arkasında o okyanusun neler neler Çanakkale’de, Ortadoğu cephelerinde verilen mücadeleler var, Kurtuluş Savaşımız var. Foça’nın, İzmir’in kurtuluş gününü kutluyorum’’ dedi.

Bir süredir yaz aylarını Foça’da geçiren Ataol Behramoğlu, Foça için yazdığı şiirlerini ‘‘Özlem ve Yaz Foça Dörtlükleri’’ isimli kitabında toplamıştı. Kitabın tanıtım gecesi 7 Eylül 2016’de Foça’da yapılmıştı.

Şair Ataol Behramoğlu’na ve Arkeolog Ertan Aksoy’a teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘Rivayet o ki, her kim Foça’ya gider ve bilmeden Karataş’a ayak basarsa; artık iflah olmaz bir Foça tutkunu olur ve günün birinde mutlaka oraya dönermiş. Sayın Ataol Behramoğlu da o taşa basmıştır. Yılın önemli bir kısmının Foça’da geçiren değerli sanatçımız gurur kaynaklarımızdan olmuştur’’ dedi.