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29 Mayıs 2018 10:15

Foça’nın foklarına foto kapanla izleme

Foça yöresinde yaşayan Akdeniz Foklarının takibi için kurulan ‘foto-kapan’lar, bilimsel verilerin toplanmasını sağlıyor.

Foça’nın foklarına foto kapanla izleme

29 Mayıs 2018 10:15

Gözlem sonuçları, projeyle ilgili kurumlar ve akademisyenler tarafından mutlulukla karşılanıyor.


Foça Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü işbirliğiyle projelendirilen ‘Foto-Kapan’lar, beş ayrı mağara noktasına yerleştirilmişti. Yörede bulunan Akdeniz fokunun popülasyonu, yaşam alanları ve hangi sıklıkla Foça’daki mağaraları kullandıkları belirlemek için kullanılan harekete duyarlı foto-kapanlarla 24 saat gözlem altına alınmıştı. Eylül 2015’te başlayan projenin dört yıl sürmesi planlanıyor.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaptığı açıklamada, ‘‘Foça’mızın simgesi Akdeniz Fokunun sürdürülebilmesi için gerçekleştirdiğimiz projenin sonuçları bizleri memnun ediyor. Yalnızca yöremizi ve ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir proje sürdürüyoruz. Foça’mızda yaşayan Akdeniz Foku neslinin sürdürülebilmesini çok önemsiyoruz. Proje paydaşımız, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün çok değerli akademisyenleri, elde edilen bilimsel veriler üzerinden faydalı sonuçlara ulaşacaklar. Tüm emeği geçenlere, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.




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