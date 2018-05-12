Foça’nın gurur günü

Karate branşındaki başarısı ile Foça’nın gururu olan Kaan Yüksel, ilçesini temsil etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Taçlanan Başarılar” ödül töreni Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Su sporları, artistik buz pateni, yelken, yüzme, engelli yüzme, Dyned, bale, dans, cimnastik, matematik, TÜBİTAK, Uzakdoğu sporları, piyano, resim, mangala, eskrim, satranç, piyano gibi dünya çapında pek çok başarıya imza atan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, öğrenciler ödüllerini Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi, Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve ilçe milli eğitim müdürlerinin elinden aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptığı konuşmada, “Birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak yıl boyunca yaptığımız özverili çalışmaların olumlu neticelerini almanın mutluluğu ile yeniden bir aradayız. Büyük başarılar kalpten gelir. Müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur. Büyük insanların hayat hikayelerini okurken ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşüzdür. İzmir’in öğrencileri gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda birçok başarıyla ilimizi temsil etti. Güzel ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden gençlerimiz pek çok alanda gösterdikleri başarılarla bizleri gururlandırdılar. Bu başarılarda payı olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Uzakdoğu sporları dalında; 3 dünya derecesi, 11 uluslararası yarışmada derecesi bulunan Foça’nın “Altın Çocuğu” Kaan Yüksel, ödülünü almaya antrenörü olan babası Kudret Yüksel ve minik kardeşi Kerem Çağatay Yüksel ile birlikte geldi.