Foça’nın kurtuluşunun yıldönümü törenlerle kutlandı

Atatürk Anıtı’na Foça Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Çelenk sunma törenine, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, askeri erkân, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Foçalılar katıldı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şanlı bayrağımız İstiklal Marşımız eşliğinde göndere çekildi.

Çelenk sunma töreni sonrasında, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Belediye Meclis Üyeleri; Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal’a şükran ziyaretinde bulundu.

Kurtuluş günü kutlamaları Demokrasi Meydan’ında devam etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Öğrenciler şiirler okudu. Foça Belediyesi Halk Oyunları ekibi öğrencileri ve Foça Belediyespor Kulubü Taekwondo takımı sporcuları, gösterilerini sahneledi. Kurtuluş Savaşı’nda verilen milli mücadelenin kahramanları ‘Efe’ler gösterilerini sundu.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 11 Eylül’ün Foça’nın emperyalizme karşı kahramanca mücadelesinin unutulmaz günü olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu savaş, özgürlüğün savaşıdır. İşgal kuvvetlerinin inanılmaz gücüne karşın bir avuç yurtseverin direnişidir. Tabii ki bu mucizeyi yaratan Ulu önderimiz Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıdır. Kurtuluş Savaşı, 26 Ağustos’ta Atamızın’ hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıhta bütün vatandır’ söylemiyle büyük zaferi başlatmıştır. Bu mücadele adım adım devam etmiş, vatanın korunması dalga dalga büyük bir direnişle yayılmıştır. ‘‘Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum; sözleri, kurtuluş savaşının kurtuluş mücadelesinin en önemli kanıtıdır. Emperyalizme karşı halkımızın kurtuluş savaşı, 9 Eylül’de İzmir’in ve çevresinin kurtulmasıyla zafere ulaşmıştır. Özgürlük ve demokrasinin beşiği İzmir’dir. Ve bizler de özgürlüğün huzurunu yaşıyorsak bu mücadele sayesindedir. Kurtuluş savaşı, teslim olmama ve bağımsızlık savaşıdır. Tüm varlığıyla kahramanca kadın, erkek, çoluk çocuk, yaşlı, genç el ele yürek yüreğe savaşmıştır. Çünkü yaşamda ki en büyük değer özgür ve bağımsız bir vatandır. Ulu önderimiz Başkomutan Atamızın liderliğiyle verilen mücadele dünyayı şaşkına çevirmiştir. Dünya bu mucizeyi korku, hayret ve hatta hayranlıkla izlemiştir. Vatan mücadelemiz dünyaya örnek olmuştur, umut olmuştur. Kurtuluş mücadelesi sonrası Atamızın yaşamımıza geçirdiği devrimler uygarlığın nefesi olmuştur. Dünyaya bir ulusun yoktan var olma savaşı gösterilmiştir. Kanını, canını, evladını anasını, bacısını atasını gözünü kırpmadan özgürlüğe adayan bu topraklarda yaşamak onurdur. Dünyanın en güzel gökyüzü ve en güzel havasında yaşayan bizler; Vatanımıza, bayrağımıza ve özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız. Çok zor günler yaşıyoruz. İçten ve dıştan adeta bir çember gibi özgürlüğümüzü bölünmez bütünlüğümüzü sarsmaya çalışan güçler maalesef var. Ama inanıyorum, yüreğimizde ki vatan sevgisi bu zorlu günleri yenecektir. Gençlik Atamızın bize emanetidir. Gençlik geleceğimizdir. Vatanımız, toprağımız, bayrağımız kutsaldır. Biz emanetlerimizi saygıyla, sevgiyle, onurla koruyacağız. Atam söz veriyorum! Çocuklarımız ve gençliğimizin değerini bileceğiz ve her daim koruyacağız. Hiçbir zaman çağdaş ülke olmaktan vaz geçmeyeceğiz Devrimlerin emanetindir Atam! Korumak sahip çıkmak yaşam amacımızdır. Ulu Atamız Başkomutan Mustafa Kemal’i ve kahraman gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kahramanlıklarının önünde saygıyla eğiliyorum."