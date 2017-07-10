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10 Temmuz 2017 15:27

Foça’nın mavi bayraklı plajları tatilcilerin gözdesi

İzmir’in Foça ilçesinin plajları 2017 yaz sezonunda tatilcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Foça’nın mavi bayraklı plajları tatilcilerin gözdesi

10 Temmuz 2017 15:27

Tatil yapmak ve serinlemek için Foça’nın yolunu tutanlar, Mavi Bayraklı plajların tertemiz sularında yüzmenin tadını çıkarıyor.



Foça’nın mavi bayraklı plajları; Karakum Plajı, Woodoo Beach Club, Neilson Club Phokaia Hotel, Hanedan Beach Hotel, Pollen Tatil Köyü, Yeni Foça Halk Plajı ve Yeni Foça Öğretmen Evi, tüm güzellikleriyle misafirlerini karşılıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından sezon süresince yapılan deniz suyu analizleri, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleri ile 2017 yılında Foça’daki 7 plaj, mavi bayrak almaya hak kazandı.



"Eko-etiket"


Mavi bayraklı plajların tatilcilerin ve tur operatörlerinin özelikle aradığı prestijli bir eko-etiket olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Mavi bayraklı plajlarımızın çokluğu bizleri için çok sevindirici ve gurur vericidir. Bu kıymetli belge, plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun belgesidir. Mavi bayraklı plaj sayımızı artırmak, ilçemizin doğasını, denizini temiz ve korunmuş olarak gelecek nesillere bırakmak amacıyla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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