Foça'ya Avni Arbaş heykeli

Foça Belediyesi, vefat etmeden önceki son yıllarını kentlerinde geçiren Ressam Avni Arbaş'a olan saygılarını Avni Arbaş heykeli ile ifade etti.

Foça'da Avni Arbaş heykelinin açılışı, 11. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında düzenlenen törenle yapıldı. Avni Arbaş Sokağı devamındaki Kalyoncu Kafe arkasında bulunan yeşil alanda tanzim edilen heykel açılışına, onur konuğu olarak davet edilen Avni Arbaş'ın kızı Sanatçı Zerrin Arbaş da katıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Resim sanatının büyük ustası merhum Avni Arbaş, vefatından önceki son yıllarında ilçemizde bulundu. Büyük ustaya olan saygımızı heykeliyle ifade etmek istedik''dedi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, onur konuğu Zerrin Arbaş ve heykeli yapan sanatçı Eşber Karayalçın'a teşekkür plaketi sundu. Heykel sanatçısı Eşber Karayalçın'ın, krom-nikel ve korten çelik malzemeden yaptığı eser; Avni Arbaş'ın kendi portresi ve resmettiği atlı figürlerden birinin 3 boyutlu halinden oluşuyor.