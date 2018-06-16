Foça’ya gemi ile ulaştılar

Prof. Dr. Aziz Sancar isimli gemiyi Foça Büyükdeniz Limanı’nda Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin karşıladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, gemiyle Foça’ya gelen 170 yolcuya; Hoş geldiniz! dedi ve Bayramlarını kutladı. Belediye Başkanı Demirağ, ‘‘2015 yılında yapılmaya başlanan gemi seferleri, ilçemizin ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz’’dedi.

Kaptan Köşküne çıkan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Gemi Kaptanı Emrah Yener’e ve gemi personeline kolaylıklar diledi.

Deniz seferleri haftada 2 gün yapılacak

Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren (16 Haziran Cumartesi) 2018 Yaz sezonunu açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz yolculuğunu sevenler ve güzel bir tatil yapmak isteyenler için rotasını çevirdiği Foça Seferleri, 10 Eylül’e dek sürecek. Seferler, sadece Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

Sabah 08.25’de Karşıyaka’dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak İskelesinden de yolcu alıp önce Foça’ya, oradan Mordoğan’a geçecek. Dönüş yapacak tatilciler için saat 18.40’da Mordoğan’dan hareket edecek olan gemiler, Foça’ya 19.20’de uğrayacak. Gemiler saat 20.50’de Konak, 21.05’de ise Karşıyaka iskelesine yanaşacak.

Foça’ya keyifli bir deniz yolculuğu yapmak isteyenler tam bilet için 14 TL, öğretmen için 12 TL, öğrenci için de 10 TL ücret ödeyecek.