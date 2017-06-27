Yüksek Mimar Hatice Foçalı Yılmaz’ın ‘‘Foça’ya İz Bırakanlar’’ isimli resim sergisi Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Fransız Arkeolog Felix Sartiaux’nun 1913-1920 yılları arasında Foça’da çektiği belgesel fotoğraflardan esinlenilerek yapılan 19 yağlı boya tablo yer alıyor.

"Foça’yı resimlerle anlatmaya devam edeceğim"

Foça’nın antik tarihinin ilk ortaya çıkışının, ilk anlarını ortaya koymak istediğini belirten Hatice Foçalı Yılmaz, ‘‘Fotoğraflarından yararlandığım Felix Sartiaux, 1913-1920 yılları arasında görevli olarak geldiği Foça’da, ilk arkeolojik kazıları başlatan ve belgeleyen, Demiryolu Mühendisi ve Arkeolog Fransız uyruklu kişidir. Bu fotoğraflar belgesel nitelik taşıdığı için, özüne bağlı olarak, anlamı değiştirmeden yağlı boya resim tekniğiyle anlatmaya çalıştım. Yaklaşık 100 yıldır zaman zaman arkeolojik kazıların yapıldığı Foça’da, son 25 yıldır sürekli yürütülen kazılarla antik Foça yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Umarım ki, Foça’nın tarihsel değerlerini ve bugününü, havasının tüm yaşayanlarla birlikte soluyarak ve bozmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olurum. Foça tarihini ve tarihi kişilerini araştırarak, resimlerimle anlatmaya devam edeceğim" dedi.

3 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık

‘‘Foça’ya İz Bırakanlar’’ isimli sergisinin estetik bir duyum ve kıymetli bir çaba olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Hatice Foçalı Yılmaz’a teşekkür etti. Foça Belediye Başkan Vekili Beyhan Türker de, sergi dolayısıyla Hatice Foçalı Yılmaz’ı tebrik etti. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki sergi, 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

Hatice Foçalı Yılmaz

1953 İzmir Menemen doğumlu, Foçalı Yüksek Mimar Hatice Foçalı Yılmaz, küçük yaşlarında içini saran resim yapma heyecanını, son 6 yıldır Resim Heykel Müzesi ve Cemal Varol Atölyesi’nde devam ettirerek muhtelif karma sergilere katıldı. Sanatçı, geçmiş dönemde Foça Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yaptı. ‘‘Foça’ya İz Bırakanlar’’ isimli çalışması ilk kez, 16-31 Mart tarihlerinde, İzmir Mimarlık Merkezi’nde sergilenmişti. Bu ilk sergiyi ziyaret eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve eşi Derya Demirağ, sanatçıyı tebrik etmişti.