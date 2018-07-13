Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu’ndan Foça Tatil Köyü çağrısı

Bu sebeple herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, önceden olduğu gibi ve ilk işletenleri gibi turizm kökenli sermaye grupları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi işbirliği ile birlikte yeniden hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu Üyesi Doktor Gökalp Müstecaplıoğlu, Foça Tatil Köyünün yeniden 49 yıllığına ihale yapılmasına ilişkin bir açıklama yaparak, ihale hakkında bazı önerilerde bulundu. Müstecaplıoğlu,Foça Tatil Köyü’nün yeniden açılması konusunda girişimini doğru bulduklarını ifade ederek, tatil köyünün herhangi bir dernek veya vakıf grubuna değil tecrübeli turizm firmaları verilmesi gerektiğini savundu.

Müstecaplıoğlu, "Hükümetin Foça Tatil Köyü’nün yeniden açılması konusunda girişimini çok doğru buluyoruz. Bu sebeple herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, önceden olduğu gibi ve ilk işletenleri gibi turizm kökenli sermaye grupları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi işbirliği ile birlikte yeniden hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. Foça Tatil köyü, Foça ve Foçalılar için büyük anlamlar içeren bir olgudur. Foça Tatil Köyü sıradan bir turistik tesisi değildir. Foça Tatil Köyü, Türkiye de turizm denince akla gelecek ilklerin adıdır. Tatil köyü, o zamanki adıyla Clup Med, Türkiye turizminin dışa açılan uluslararası ve en önemli kapısıdır. Bugün 13 yıllık bir kapanma talihsizliği ile sadece Foça turizmi değil Türkiye turizmi de büyük bir darbe yemiştir. Şimdi bizler, Foça halkı ve Foça’ya sahip çıkıyoruz platformu, Foça Tatil köyünün eski ihtişamına ve hak ettiği çalışma ve hizmet anlayışına kavuşmasını diliyoruz. Bu yüzden Turizm de ilklerin merkezi, değerli Foça tatil köyünün yeniden ülkemiz turizmine öncülük edeceği yenilikler ile işletmeye açılmasını diliyoruz" dedi.

Bakana çağrı var

Gökalp Müstecaplıoğlu, şöyle devam etti:

"Yüzünü zengin ve yabancı turist kazanmaya dönmüş, yüksek kalitede hizmet üreten ve bunları yaparken donanımlı ve nitelikli Foçalı Turizm personelinin destekleri ile bu medeni yaşamı kucaklamış Foçalı gençlerin ve insanların çalıştırıldığı, Foça halkına katma değer sunacak bir tesis haline getirilmesi diliyoruz. Foça’nın 20-30 yıl içinde, eğer sahip çıkabilirsek, Türkiye’nin değil dünyanın gözünde adeta bir San Remo veya Portofino gibi ünlü ve değerli bir turizm cenneti noktasına geleceğini biliyoruz. Yeni turizm bakanımızın sağ duyusuna sesleniyoruz. Sektörden geliyor olması bizim için bir fırsattır ve bakanımızın bu tür yüksek kaliteli tesislerin önemini bilen bir kişi olarak, sesimizi duymasını ve olası bir yanlıştan dönülerek, Foça Tatil Köyünün 50 yıldan beri süregelen aslına uygun biçim ve değerlerde turizme kazandırılmasına öncülük yapmasını istiyoruz."