Foça’ya yeni arıtma geliyor

11.6 milyon liraya kurulacak Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Foça ve Menemen arıtmasına uzak yerleşimlerin evsel atıklarını arıtacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve arıtma oranı ile kişi başına düşen atık su arıtma miktarında "Türkiye lideri" olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgelerin gelişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma yatırımlarını sürdürüyor. Kuzey bölgesinde Foça’daki mevcut arıtmanın ardında Yeni Foça bölgesinin evsel atık sularını arıtmak için 2016 yılında Yeni Foça, 2010 yılında Menemen ve 2017 yılında da Menemen Türkelli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete alan İZSU, Foça ve Menemen’deki arıtma tesislerine uzak yerleşimlerin evsel atıklarını arıtmak için Foça ilçesine Avrupa standartlarında yeni bir arıtma tesisi daha kuruyor.

Gerenköy yerleşiminde Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri, Kozbeyli Mahallesi, Bağarası yerleşiminde Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik ve Koca Mehmetler mahalleleri, Maltepe yerleşiminde Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve Yeniköy ile Menemen ilçesi Musabey, Çavuşköy, Kesik ve Villakent bölgesindeki atık suların arıtılması amacıyla inşa edilecek tesis, Foça Bağarası Hacıveli Mahallesinde 21 bin metrekarelik alanda kurulacak. 16 bin kişiye hizmet verecek Gerenköy Arıtması, günde 2600 metreküp evsel atık su arıtacak. İZSU, 11 milyon 670 milyon liraya mal olacak ve 540 günde tamamlanacak tesisin yapımına önümüzdeki günlerde başlıyor.

Arıtmada lider kent

İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Kentte 22’si ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olmak üzere, toplam 66 arıtma tesisi ile evsel atık suların tamamına yakını arıtılarak deniz suyu kalitesi artırılıyor. İzmir’de AB standartlarında arıtılan yıllık kişi başı atık su miktarı 69.3 metreküp. Bu rakam İstanbul’da 34.1, Ankara’da ise sadece 6.4 metreküp.