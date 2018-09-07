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07 Eylül 2018 20:16

Foça’yı kirleten geminin 18 Hintli mürettebatı yurt dışına çıkmış

İzmir’in Foça ilçesinde, denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin kaptanının da aralarında bulunduğu 18 Hintli mürettebatın, gemiyi Aliağa’ya yanaştırdıktan sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

Foça’yı kirleten geminin 18 Hintli mürettebatı yurt dışına çıkmış

07 Eylül 2018 20:16


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça ilçesindeki Fuel-Oil sızıntısının kaynağını, "Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" sözleriyle açıklamıştı.



1 Eylül’de yurt dışına çıkmışlar


Yaşanan bu gelişmelerin ardından Foça Cumhuriyet Başsavcılığı, Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 yabancı mürettebatı ifadeye çağırmıştı. Alınan bilgiye göre, Norveç’den gelen hurda gemiyi Aliağa’daki gemi söküm tesislerine yanaştıran mürettebatın, 1 Eylül tarihinde ise yurt dışına çıktığı öğrenildi.



Fuel-oil kalıntıları olunca iddialar güçlendirmişti


Olayla ilgili başvuran tanığın ise bir balıkçı olduğu ortaya çıkmıştı. Avlanan balıkçının olay sonrası Aliağa Liman Başkanlığı’na geldiği ve yetkililere, "Ben o gün balık tutuyordum. Geminin kıç tarafından denize petrol akarken gördüm" demişti.


Balıkçının bu ifadeleri ve geminin çevresinde bulunan Fuel-Oil kalıntıları, sızıntının Palau bayraklı Harrier adlı gemide gerçekleştiği iddialarını güçlendirmişti.




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